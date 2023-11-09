Путин объявил благодарности Родиону Газманову и солисту «Дюны» Рыбину

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение по объявлению благодарности певцу Родиону Газманову и солисту группы «Дюна» Виктору Рыбину.
Как уточняет Рамблер, документ опубликован на портале правовых актов России.
Согласно тексту распоряжения, благодарности Газманову и Рыбину присуждаются «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства».
Благодарности, кроме того, присуждены супруге лидера «Дюны» Наталье Сенчуковой, музыканту Веронике Кожухаровой, члену «Российского военно-исторического общества» скульптору Андрею Коробцову и артистке Аглае Шиловской.
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