Гений поп-арта Энди Уорхол жил с мамой и панически боялся СПИДА

Американский художник Энди Уорхол творил в стиле поп-арт, который, по сути, сам и основал.

Через знаковые и всем знакомые образы - например, банки консервированного супа, кадры из фильмов, бутылки кока-колы - он создавал настоящие произведения искусства, некоторые сегодня стоят десятки миллионов долларов, сообщает автор канала ArtAlebrio на платформе Дзен.

Энди Уорхол создал множество графических работ, но не все были сделаны им лично. В этом ему помогали помощники. Иногда за день мастеру удавалось создать до 50 однотипных картин.

Художник очень любил свою маму и, когда стал богатым и знаменитым, обосновался в собственной квартире в Нью-Йорке, позвал маму жить с ним. Та всегда кормила сына баночным супом «Кэмпбелл», который и стал основой одной из самых запоминающихся работ мастера.

Когда Энди облысел, стать носить парик и всегда боялся, что тот когда-нибудь съедет с головы, и его лысину увидят все зеваки. Это волновало его при общении на публике и с друзьями.

Одиночество Уорхолу вообще было привычнее, людей и тусовку он откровенно избегал - особенно после того, как некоторые знакомые умерли от СПИДА. СПИДА Энди боялся ещё больше, чем оказаться на улице без парика.