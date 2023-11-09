INSTASAMKA заявила, что мечтает, чтобы ей поставили памятник в Тобольске

Известная рэпер Дарья Зотеева, которую зрители знают по псевдониму INSTASAMKA, призналась в желании установить себе памятник в Тобольске. Тюменская исполнительница такое заявление сделала во время интервью на известном шоу «Плюшки», сообщает КП.

Пока еще я не поставила себе в Тобольске памятник, однако такая идея в планах есть, - так отреагировала INSTASAMKA в ответ на шутку ведущего Богдана Лисовских.

Формат шоу «Плюшки» шуточный, потому можно предположить, что и идея установить памятник популярной певице тоже шутка. Но в момент ответа Дарья была спокойна и будто бы говорила правду.

В соцсетях уже развернулся спор, где именно можно установить памятник звезде. Некоторые жители Тобольска отметили, что хотели бы видеть скульптуру кумира прямо возле Тобольского кремля.