Заявлявшая о переезде в Израиль экс-солистка «Фабрики» реально живет в Москве

Как стало известно Газете.ру, Саша Савельева на самом деле живет в Москве, хотя ранее заявляла, что переехала в Израиль 14 лет назад.

По данным КП, певица часто приезжает в российскую столицу. У звезды в Москве есть недвижимость стоимостью около 50 млн рублей, которую Саша переписала на мужа Кирилла Сафонова. Исполнительница, кроме того, прописана в 2-комнатной квартире матери на Таллинской улице.

Telegram-канал Shot уточнил, что частые приезды Савельевой в Москву подтверждают штрафы за нарушение ПДД, которые присылают по месту ее прописки.

Соседи также рассказали, что певицу часто видели в доме. По информации консьержа, звезда уехала лишь месяц назад.