Мама Артура Смольянинова будет вынуждена выплачивать за сына кредит

11:11 2023-11-09
Мама Артура Смольянинова будет вынуждена выплачивать за сына кредит

Смольянинов задолжал 95 тысяч рублей. Работники банка не раз требовали от артиста выполнения обязательств перед финансовой организацией.

Мама звезды кино Мария Владимировна живет в скромных условиях. Она вынуждена экономить, а теперь, по данным СтарХита, ей придется выплачивать кредит сына, который тот перестал погашать, когда покинул Россию.

Как уточняют СМИ, признанный в РФ иноагентом Смольянинов задолжал 95 тысяч рублей. Работники банка не раз требовали от артиста выполнения обязательств перед финансовой организацией.

В итоге на 40-летнего актера подали в суд, уже есть приказ об изъятии имущества Артура.

Проценты выплат при этом перейдут родственникам должника, если все-таки ен получится закрыть кредит.

 

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