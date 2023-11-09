Мама Артура Смольянинова будет вынуждена выплачивать за сына кредит

Мама звезды кино Мария Владимировна живет в скромных условиях. Она вынуждена экономить, а теперь, по данным СтарХита, ей придется выплачивать кредит сына, который тот перестал погашать, когда покинул Россию.

Как уточняют СМИ, признанный в РФ иноагентом Смольянинов задолжал 95 тысяч рублей. Работники банка не раз требовали от артиста выполнения обязательств перед финансовой организацией.

В итоге на 40-летнего актера подали в суд, уже есть приказ об изъятии имущества Артура.

Проценты выплат при этом перейдут родственникам должника, если все-таки ен получится закрыть кредит.