Илон Маск собирается превращать людей в киборгов и ищет добровольцев

В ходе эксперимента у испытуемого будет удалена часть черепа и с помощью роботизированной техники вживлены в мозг электроды и проводники.

Вместо удаленной части черепа будет установлено небольшое устройство, подопытный должен носить его несколько лет. Прибор будет считывать и проводить анализ мозговой активности человека, передавая информацию на ноутбук или планшет.

Требования к соискателям: взрослые люди до 40 лет, у которых не действуют 4 конечности. Добровольцам внедрят импланты в зону премоторной коры мозговых тканей, которая отвечает за моторику рук, запястий, предплечий.

Суть эксперимент сводится к следующему: продемонстрировать, что вживленное устройство способно без вреда для человека собирать информацию о работе его мозга.

Исследование предназначено для того, чтобы преобразовывать в дальнейшем мыслительную деятельность людей в серию команд, понятных для компьютера.

Ряд подобных имплантов уже создан несколькими исследовательскими компаниями.

Они могут оказать помощь человеку в выполнении определенных задач, причем команды отдаются только силой мысли. Например, такое действие, как нажатие курсором по изображениям на мониторе.

Однако это всего лишь цветочки, планы у Neuralink куда более грандиозные. По утверждению Маска, в недалеком будущем будут открываться клиники, где по желанию пациент сможет всего за 15 минут превратиться в "гибрид человека и машины".

Илон Маск, выступая на первой презентации компании Neuralink в 2019 году, обещал начать эксперименты на людях уже в 2020 году.

Это прозвучит довольно странно, но в конечном итоге мы добьемся симбиоза с искусственным интеллектом.

Между тем, американские регуляторы уже дали добро на тестовое исследование с внедрением мозговых имплантов.