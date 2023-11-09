Американка отомстила бывшему с помощью пиццы

Жительница США отомстила неверному партнеру необычным способом, сообщает New York Post.

40-летняя американка Джен Лей из города Рокфорд, что в штате штат Иллинойс, рассталась с бойфрендом, когда нашла его переписку с другой женщиной. Со временем изменник нашел себе новую партнершу.

Однажды мужчина попросил Лей передать хранившийся в секрете рецепт пиццы его матери. До своего ухода мама изменника поделилась им с Лей когда та была в отношениях с ее сыном.

Американка расстроилась, предположив, что пиццу по рецепту матери отныне мужчине будет готовить новая партнерша.

Мне опять стало больно. Я к нему потеряла доверие, - призналась она.

Вместо того, чтобы отдать рецепт экс-избраннику, Лей из мести выложила его в сеть.

Она заявила, что это помогло ей справиться с тяжелым эмоциональным состоянием.