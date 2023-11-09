Диетолог Кадоган объяснила, почему не нужно делить еду на «плохую» и «хорошую»

Диетолог Шайла Кадоган объяснила: разделение еды на «плохую» и «хорошую» похудеть не поможет. Кроме того, подобный подход к формированию рациона питания может стать причиной развития расстройств пищевого поведения, сообщает Daily Mail.

По словам эксперта, у всех продуктов есть полезное качество - они обеспечивают организм энергией. Но некоторые предпочитают употреблять лишь «хорошую» еду: овощи, фрукты, мясо птицы, крупы. А сладкое и мучное заносят в «плохой» список.

Такой способ организации меню может привести к перееданию. Стремящийся употреблять лишь здоровую пищу человек рано или поздно что-нибудь съест «плохое» из-за давящих ограничений. Если определенные продукты исключены из рациона, они становятся более желанными.

А за срывом обычно следует чувство вины, выбор еще более строгой диеты. Такие действия, предупредила Кадоган, могут стать причиной развития пищевого расстройства - анорексии, булимии и компульсивного переедания.

Чтобы оставаться стройным, специалист рекомендует сократить употребление жирной, сладкой и углеводной пищи, однако совсем от нее отказываться не следует.