Дмитрий Харатьян по подсказке Светланы Дружининой сменил своему сыну имя

Дмитрий Харатьян много лет подряд остается исполнителем роли Алеши Корсака в кинопроекте о гардемаринах, который снимает режиссер Светлана Дружинина. Именно она посоветовала артисту сменить новорожденному сыну имя, сообщает КП.

Звезда ранее признавался, что Светлана Дружинина для него стала практически мамой в мире кино.

Мы практически родственники. Кроме "Гардемаринов", я продолжал у нее сниматься в десятилетней эпопее «Тайны дворцовых переворотов», где играл Ивана Долгорукого, — рассказал актер.

В 1998 году у него от второй жены родился сын. Артист и его жена Марина Майко сначала назвали мальчика Митей.

Должен был быть Дим Димыч. А спустя месяц пришла от Светланы Сергеевны телеграмма, где было написано, что вся группа «Тайн дворцовых» рекомендует Харатьянам, чтобы сына Ваней нарекли. В честь моего героя Ивана Долгорукого, - передает слова Харатьяна издание.

В итоге родители назвали сына Иваном.