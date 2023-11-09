Савельева, утверждавшая, что переехала в Израиль, продолжает жить в Москве

Саша Савельева продолжает жить в российской столице в тайне от всех, несмотря на то, что утверждала, что теперь к России никакого отношения не имеет, так как уже 14 лет находится в Израиле.

По имеющимся сведениям, Савельева очень часто пребывает в Москве.

У певицы имеется здесь недвижимость стоимостью не менее 50 000 000 российских рублей, которая записана на ее муже, актере Кирилле Сафонове.

Прописана же Александра в двушке своей мамы на Таллинской улице.

Телеграм-канал Shot сообщает, что о пребывании Савельевой в РФ свидетельствуют штрафы за нарушение ПДД, квитанции об уплате которых приходят по месту прописки знаменитости.