Российский бизнес принес Якубовичу около 7 000 000 рублей

Издание «Газета.ру» сообщает, что Леонид Якубович - один из владельцев «Бильярдной мануфактуры "Барсков и Ко"».

У знаменитости 24% акций компании, специализация которой производство бильярдных столов, аксессуаров к ним, разработка дизайна интерьеров.

За прошлый год коммерческой организации удалось выручить 6 900 000 российских рублей.

Известно, что у структуры есть долг перед ФНС за 2021 год в 14 000 рублей.