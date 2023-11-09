Российский бизнес принес Якубовичу около 7 000 000 рублей

Издание «Газета.ру» сообщает, что Леонид Якубович - один из владельцев «Бильярдной мануфактуры "Барсков и Ко"».
У знаменитости 24% акций компании, специализация которой производство бильярдных столов, аксессуаров к ним, разработка дизайна интерьеров.
За прошлый год коммерческой организации удалось выручить 6 900 000 российских рублей.
Известно, что у структуры есть долг перед ФНС за 2021 год в 14 000 рублей.
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