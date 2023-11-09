Железняк пожаловалась, что ее отказались снимать в главной роли из-за ее поддержки РФ

Свою обиду по поводу Олеся Железняк высказала в эфире проекта "Так сказать".

Артистка сообщила, что потеряла роль в картине и сначала затаила обиду на артиста, который подсидел ее, но после отпустила ситуацию. Железняк утверждает, что работала с коллегой на одной съемочной площадке раньше.

Примечательно, что имен знаменитость не озвучивала.

Звезда экрана и сцены подчеркнула, что не получает никакой выгоды за поддержку ВС РФ.