Железняк пожаловалась, что ее отказались снимать в главной роли из-за ее поддержки РФ

Свою обиду по поводу Олеся Железняк высказала в эфире проекта "Так сказать".
Артистка сообщила, что потеряла роль в картине и сначала затаила обиду на артиста, который подсидел ее, но после отпустила ситуацию. Железняк утверждает, что работала с коллегой на одной съемочной площадке раньше.
Примечательно, что имен знаменитость не озвучивала.
Звезда экрана и сцены подчеркнула, что не получает никакой выгоды за поддержку ВС РФ.
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