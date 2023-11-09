Предприимчивая 29-летняя красотка родила от 83-летнего Аль Пачино и отсудила огромные алименты

13:03 2023-11-09
Предприимчивая 29-летняя красотка родила от 83-летнего Аль Пачино и отсудила огромные алименты

Темноволосая соблазнительница Нур Альфалла обожает знакомиться с пожилыми знаменитостями, сверстники ей нисколько не интересны. Недавний роман с Аль Пачино закончился рождением ребенка.

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Девушка неплохо наварилась на любовной авантюре со знаменитым (и богатым!) актером.

Многое в этой истории говорит в пользу того, что Нур руководствовалась чисто корыстными целями и добилась-таки своего. Теперь престарелый Аль Пачино будет выплачивать ей такие алименты, на которые красавица сможет припеваючи дожить до собственной глубокой старости.

О начале романа стало известно в прошлом году. До этого Нур Альфалла зажигала с немолодым Миком Джаггером, которому было уже за 70, потом строила отношения с бизнесменом Николасом Берггрюеном.

Последняя авантюра закончилась невероятной удачей: девушке удалось забеременеть от 83-летнего Аль Пачино. Он сначала опешил и никак не хотел верить в такое, даже требовал проведение теста на отцовство.

Альфалла поступила еще интереснее: родив сына, сразу подала заявление об единоличной опеке, чем и выдала свой хитрый план.

Она бросила обеспеченного престарелого возлюбленного, едва успев произвести на свет его отпрыска.

Мамаша подала в суд на алименты и выиграла дело.

Какое содержание полагается Нур: единоразово отец ребенка должен выплатить ей 110 000 долларов, ежемесячно он будет отстегивать женщине 30 000 долларов на содержание сына, раз в год на специальный счет будут переводиться деньги на будущее образование отпрыска - это еще плюс 15 000 долларов.

Между прочим, это минимальная сумма, обозначенная в документах. При малейшем увеличении доходов актера, сумма алиментов будет расти соответственно.

Это еще не все. На плечи звездного папаши ложатся и другие расходы на малыша. К примеру, чтобы нанять ночную няню с медицинским образованием, Аль Пачино пришлось раскошелиться на дополнительные 13 000 долларов.

Со своей стороны знаменитый папаша сможет разделять с его матерью юридическую опеку над сыном и будет иметь право время от времени его посещать. Основная физическая опека при этом принадлежит Нур.

Она, между тем, продолжает увлекаться возрастными мужчинами. Так, в октябре ее видели вместе с 62-летним миллиардером Николасом Берггрюеном, еще через неделю после этого заметили в обнимку с 53-летним Александром фон Фюрстенбергом.

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