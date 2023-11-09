Супруга Хайдарова прокомментировала информацию о долге за аренду

Предприниматель из Воронежа Владимир Губарев обвинил Светлану Сильваши в невыплате ему неустойки в 810 000 российских рублей за аренду его помещения.
Мужчина заявил, что супруга Тимура Хайдарова не оплачивала коммуналку и освободила арендуемую площадь без уведомления.
Бизнесмен сообщил, что подал против нее судебный иск, выиграв дело, но денег так и не увидел, потому собирается снова обратиться в госинстанцию с требованием признать Сильваши банкротом.
Светлана же заверила, что все необходимые бумаги, платежки предоставлены по месту требования, так что информация не соответствует действительности.
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