Супруга Хайдарова прокомментировала информацию о долге за аренду

Предприниматель из Воронежа Владимир Губарев обвинил Светлану Сильваши в невыплате ему неустойки в 810 000 российских рублей за аренду его помещения.

Мужчина заявил, что супруга Тимура Хайдарова не оплачивала коммуналку и освободила арендуемую площадь без уведомления.

Бизнесмен сообщил, что подал против нее судебный иск, выиграв дело, но денег так и не увидел, потому собирается снова обратиться в госинстанцию с требованием признать Сильваши банкротом.

Светлана же заверила, что все необходимые бумаги, платежки предоставлены по месту требования, так что информация не соответствует действительности.