Гребенщиков столкнулся с трудностями, желая закрыть российский бизнес

Телеграм-канал Shot сообщает, что у лидера «Аквариума» Бориса Геренщикова было несколько российских фирм, но все они закрыты ФНС.

У рокера остался только один ИП в России.

Совсем недавно рок-певец подал заявку на его ликвидацию, но осуществить это пока не получается, так как на ИП числится долг в 5 000 российских рублей.

Напомним, что Гребенщиков включен Минюстом в список иноагентов после его концерта с целью сбора средств в помощь ВСУ.

Летом текущего года музыкант получил штраф в 50 000 рублей по обвинению в дискредитации ВС РФ.