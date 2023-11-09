Продюсер Морозов заявил, что Галкин очень популярен за границей, а слухи о падении спроса на его выступления фейк

Евгений Морозов заявил, что у Максима Галкина все отлично. В РФ звезда экрана не намерен возвращаться, что ему и не нужно.

Продюсер не сомневается, что как минимум последующие 10 лет выступления комика за рубежом будут популярны.

Морозов уточнил, что многочисленная русскоязычная аудитория Галкина за пределами РФ готова отдать любые средства лишь бы насладиться творчеством юмориста.

Напомним, что муж Аллы Пугачевой объявил о переносе своих израильских гастролей, в рамках которых первое выступление должно было пройти 13 ноября в Беэр-Шеве.