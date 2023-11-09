Украинцы объявили бойкот Потапу и Насте Каменских из-за отдыха в Дубае с русскими

Дело в том, что в распространившемся в Сети видео юзеры могли наблюдать возлюбленную солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко Дарью.
Сам Туриченко оказался среди выходцев из Украины, который принял сторону Россию в вооруженном конфликте.
В комментариях к ролику на странице Алексея Потапенко масса угроз и требований никогда не пересекать границу с Незалежнай.
Против Потапа не забыла высказаться Анастасия Приходько.
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