Врач Петров предупредил о том глаукома, от которой люди теряют зрение, молодеет с каждым днем

Сергей Петров предупредил, что глаукому лучше выявлять как можно раньше во избежание опасных осложнений, включая полную потерю зрения.
Медик привел неутешительную статистику, что в течение последних 10 лет число пациентов с глаукомой стремительно увеличивается.
Врач отметил, что глаукома считалась раньше болезнью пожилых, но с каждым годом недуг "молодеет".
80% пациентов в начале болезни пытаются вылечить при помощи лекарств.
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