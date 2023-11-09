Врач Петров предупредил о том глаукома, от которой люди теряют зрение, молодеет с каждым днем

Сергей Петров предупредил, что глаукому лучше выявлять как можно раньше во избежание опасных осложнений, включая полную потерю зрения.

Медик привел неутешительную статистику, что в течение последних 10 лет число пациентов с глаукомой стремительно увеличивается.

Врач отметил, что глаукома считалась раньше болезнью пожилых, но с каждым годом недуг "молодеет".

80% пациентов в начале болезни пытаются вылечить при помощи лекарств.