Нетаньяху не позволил ХАМАС отпустить пленных с двойным гражданством

Сотрудник ливанского крыла ХАМАС Усама Хамдан дал интервью журналистам испанской газеты Mundo, где публично заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху саботировал усилия палестинских военных по освобождению пленных с двойным гражданством.

По словам Хамдана, ХАМАС и руководство ЦАХАЛ приблизились к договорённости об освобождении пленных, однако Нетаньяху отказался идти на компромиссы с палестинцами.

Также Усама Хамдан отметил, что освобождение пленников могло произойти за день до старта сухопутной операции армии Израиля в секторе Газа.