9 ноября депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой высказались о неэффективности антироссийский санкций коллективного Запада. В документе утверждается, что Совет Европы и Еврокомиссия обязаны прислушаться к данной резолюции.

Также в тексте документа говорится о неспособности западных держав навредить экономике России, которая активно укрепляется за счёт торговли Москвы со своими партнёрами.

Характерно, что принятая Европарламентом резолюция лишена законодательного статуса и не может принудить страны Европы к отмене антироссийский санкций.