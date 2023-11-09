Европарламент сомневается в эффективности санкций Запада против России

14:29 2023-11-09
Европарламент сомневается в эффективности санкций Запада против России

Руководство Европарламента начало подозревать, что западные антироссийские санкции бесполезны.

9 ноября депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой высказались о неэффективности антироссийский санкций коллективного Запада. В документе утверждается, что Совет Европы и Еврокомиссия обязаны прислушаться к данной резолюции.

Также в тексте документа говорится о неспособности западных держав навредить экономике России, которая активно укрепляется за счёт торговли Москвы со своими партнёрами.

Характерно, что принятая Европарламентом резолюция лишена законодательного статуса и не может принудить страны Европы к отмене антироссийский санкций.

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