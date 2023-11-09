Хозяин студии звукозаписи Салам в Твери назвал бредом запись трех композиций Пугачевой на его территории

Запись трех композиций Аллой Пугачевой на студии звукозаписи "Салам" Михаил Саламов назвал бредом.
8 ноября в СМИ распространилась информация, что певица записала новый мини-альбом в студии "Салам" в Твери.
Также сообщалось, что она не сделала этого в российской столице из-за нежелания привлекать внимания.
Такие новости сообщил звукорежиссер Игорь Лалетин, утверждая, что Алла Борисовна 3 ноября записала 3 трека для личного пользования.
Известно, что запись одной песни в "Салам" стоит 100 000 российских рублей.
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