Хозяин студии звукозаписи Салам в Твери назвал бредом запись трех композиций Пугачевой на его территории

14:34 2023-11-09
Хозяин студии звукозаписи Салам в Твери назвал бредом запись трех композиций Пугачевой на его территории

Михаил Саламов - владелец студии "Салам", сообщил, что Алла Пугачева действительно приезжала на его студию, но треков здесь не записывала.

Запись трех композиций Аллой Пугачевой на студии звукозаписи "Салам" Михаил Саламов назвал бредом.

8 ноября в СМИ распространилась информация, что певица записала новый мини-альбом в студии "Салам" в Твери.

Также сообщалось, что она не сделала этого в российской столице из-за нежелания привлекать внимания.

Такие новости сообщил звукорежиссер Игорь Лалетин, утверждая, что Алла Борисовна 3 ноября записала 3 трека для личного пользования.

Известно, что запись одной песни в "Салам" стоит 100 000 российских рублей.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
18:06

Наталья Гончарова

Перуанский исполнитель Иван Крус, названный в честь Ивана Грозного, скончался

Перуанский исполнитель Иван Крус, названный в честь Ивана Грозного, скончался

Испонителя, автора композиций, звезды перуанского болеро Ивана Круса не стало 6 ноября.
Наталья Гончарова
17:55

Наталья Гончарова

Мишу Марвина развели на огромные деньги

Мишу Марвина развели на огромные деньги

Исполнителя Мишу Марвина (Михаила Решетняка) обманули на 255 000 российских рублей, когда тот хотел снять жилплощадь в российской столице.
Наталья Гончарова
16:57

Наталья Гончарова

93-летней актрисе МХТ имени Чехова Максимовой сделали переливание крови

93-летней актрисе МХТ имени Чехова Максимовой сделали переливание крови

Раису Максимову забрала скорая помощь, так как она почувствовала себя плохо. Уровень гемоглобина актрисы при госпитализации был в 2 раза ниже нормы.
Наталья Гончарова
16:43

Наталья Гончарова

Экс-супруга Смольянинова Мельникова перестала скрывать нового возлюбленного

Экс-супруга Смольянинова Мельникова перестала скрывать нового возлюбленного

Актриса Анастасия Мельникова явилась на столичную премьеру сериала с коллегой Романом Набатовым.
Наталья Гончарова
16:32

Наталья Гончарова

Шейк назвала Купера лучшим в мире отцом

Шейк назвала Купера лучшим в мире отцом

Супермодель Ирина Шейк рассказала об отношениях дочери Леи со своим отцом, актером Брэдли Купером.
Наталья Гончарова
16:18

Наталья Гончарова

Галкин сообщил о прибавлении в их семействе

Галкин сообщил о прибавлении в их семействе

Речь идет о щенке, которого показал Максим Галкин в своих социальных сетях.
Наталья Гончарова
16:04

Наталья Гончарова

Шейк заявила, что ненавидела быть девочкой, когда жила в России

Шейк заявила, что ненавидела быть девочкой, когда жила в России

Супермодель Ирина Шейк описала годы, проведенные в России. Жила будущая звезда подиума в городе Еманжелинск (Челябинская область).
article_image 17:37

Две девушки из Челябинска похитили 54-летнюю женщину, которая занималась сексом с парнем одной из них

Девушки 18 и 23 лет привезли "старушку" к парню и тот признался в измене.

article_image 17:12

История расставания самой странной пары Голливуда Дольфа Лундгрен и темнокожей Грейс Джонс

Знаменитости были очень интересной парой. Экстравагантная Грейс Джонс и брутальный Дольф Лундгрен отлично смотрелись вместе.

article_image 14:56

Гренландская акула - самое долгоживущее животное на планете

Как ни странно, но самым долгоживущим животным на планете считается гренландская акула.