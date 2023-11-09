Слуцкий передал дроны «Жириновский» войскам России в зоне СВО

14:36 2023-11-09
Слуцкий передал дроны «Жириновский» войскам России в зоне СВО

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отчитался о передаче отечественных беспилотников российским военнослужащим.

9 ноября Леонид Слуцкий посетил здание парламента Крыма в Симферополе, где торжественно передал десять дронов "Жириновский" российским военным. Данные беспилотники изготовлены сотрудниками "Рокот-Центра 33".

Кроме того, Слуцкий подарил российским солдатам партию бронежилетов. Ожидается, что подарки от ЛДПР будут использованы подразделениями ВС РФ на херсонском направлении.

Известно, что БПЛА "Жириновский" могут переносить грузы весом в три килограмма при максимальной дальности полёта в двенадцать километров.

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