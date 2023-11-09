Захарова заявила о непричастности России к розыгрышу Мелони

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что российская сторона не связана с телефонным розыгрышем премьер-министра Италии Джорджии Мелони, который был устроен пранкерами Вованом и Лексусом.

Захарова напомнила, что формат пранков был придуман отнюдь не в России, а в странах коллективного Запада, в том числе в Соединённых Штатах.

Также Мария Захарова отметила, что телефонные розыгрыши являются своеобразной практикой поддержания свободы слова, которую так любят в западных державах.