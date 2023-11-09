Военный аналитик Мелинда Харинг дала интервью журналистам канала Sky News, где публично заявила, что бойцы украинской армии злятся на Владимира Зеленского из-за его неспособности внятно объяснить цели Украины в конфликте с Россией.

По словам Харинг, многие из украинских солдат говорят о нежелании возвращать свою страну в границы 1991 года. Также они не хотят заниматься отвоёвыванием Крыма.

Мелинда Харинг рассказала, что большинство солдат армии Украины мечтают просто вернуться домой живыми, поскольку для них это будет настоящей победой.