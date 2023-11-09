В США завершилась забастовка, устроенная голливудскими актерами

Протестная акция продолжалась 118 дней.

Сообщество актеров выступило с заявлением, где указывается, что забастовка считается официально законченной.

Представители обеих сторон провели переговоры и одобрили новый контракт.

В пятницу, 10 ноября этот документ должен будет пройти ратификацию.

В договоре определена система защиты прав актеров от применения искусственного интеллекта.

Также документ оговаривает историческое повышение заработной платы на 7% и регламентирует новую систему доходов со стриминговых площадок.

В контракте прописаны увеличенные суммы пенсионных и медицинских отчислений.

По словам представителей профсоюза, вся стоимость договора превосходит 1 млрд долларов.

Более подробно об условиях составленного контракта можно будет узнать после его ратификации.