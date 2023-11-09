В США завершилась забастовка, устроенная голливудскими актерами

Протестная акция продолжалась 118 дней.
Сообщество актеров выступило с заявлением, где указывается, что забастовка считается официально законченной.
Представители обеих сторон провели переговоры и одобрили новый контракт.
В пятницу, 10 ноября этот документ должен будет пройти ратификацию.
В договоре определена система защиты прав актеров от применения искусственного интеллекта.
Также документ оговаривает историческое повышение заработной платы на 7% и регламентирует новую систему доходов со стриминговых площадок.
В контракте прописаны увеличенные суммы пенсионных и медицинских отчислений.
По словам представителей профсоюза, вся стоимость договора превосходит 1 млрд долларов.
Более подробно об условиях составленного контракта можно будет узнать после его ратификации.
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