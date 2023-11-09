Отца патриарха Кирилла отправили в ссылку на слово «Бог»

По словам патриарха Кирилла, в годы становления СССР его отец протоиерей Михаил Гундяев был отправлен в ссылку на Колыму. Святителя сослали за то, что он написал слово "Бог" с большой буквы.

При этом патриарх Кирилл отметил, что его отца сослали после обысков в квартире, где были обнаружены записи, необходимые для ведения богослужений.

Во время обыска один из силовиков увидел, что в конспекте есть слово "Бог", написанное с заглавной буквы. Другой военный заявил, что этого достаточно для отправки в ссылку.