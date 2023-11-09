Парламент Украины уволил министра спорты и молодёжи

Сотрудник Верховной рады Ярослав Железняк сообщает, что депутаты парламента отправили в отставку министра спорта и молодёжи Вадима Гутцайта большинством голосов.

За увольнение Гутцайта проголосовали 243 депутата, хотя политик трудился на должности главы Минспорта и молодёжи с 2020 года. Кроме того, он является членом олимпийского комитета по фехтования.

В последнее время Владимир Зеленский ужесточил репрессии в адрес украинских политиков, которые пытаются оспорить эффективность работы местного правительства.