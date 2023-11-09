Токаев пообещал, что отношения России и Казахстана останутся неизменными

Днём 9 ноября Владимир Путин прилетел в Астану, где провёл переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После мероприятия Путин и Токаев дали пресс-конференцию для журналистов.

По словам Касым-Жомарта Токаева, отношения Казахстана и России не будут испорчены из-за политического давления со стороны западных государств.

При этом Токаев подчеркнул, что в администрации Астаны осознают важность стратегического партнёрства с Москвой, ввиду чего взаимоотношения между двумя странами СНГ будут лишь укрепляться.