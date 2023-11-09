Шейк заявила, что ненавидела быть девочкой, когда жила в России

Интервью с Ириной Шейк размещено на сайте издания Elle.

Оказывается, в 14-летнем возрасте Ирине пришлось взять на себя ответственность за своих близких.

Шейк вспомнила, что ее отец хотел мальчика. Видимо, по этой причине родилась девочка, которая стала сильной женщиной.

Мужчина любил свою семью, детей. Когда же его не стало из-за тяжелой болезни, Ира почувствовала, что должна взять заботу о семье на свои плечи.

Знаменитость утверждает, что в подростковом возрасте не увлекалась ни макияжем, ни яркой одеждой. Когда мама пыталась одеть дочь во все цветастое, та сопротивлялась. Именно в такие моменты она ненавидела быть девочкой.