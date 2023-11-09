Экс-супруга Смольянинова Мельникова перестала скрывать нового возлюбленного

Дарья Мельникова показала нового избранника, с которым у нее завязались отношения после развода с Артуром Смольяниновым.

Издание KP.RU сообщает, что пару могли наблюдать присутствующие в российской столице на премьере сериала, где Мельниковой досталась роль главного персонажа.

Избранник Анастасии - 33-летний актер Роман Набатов.

По имеющимся данным, Мельникова и Набатов состоят в отношениях уже несколько месяцев. Этим летом они успели вместе съездить в Питер.