Экс-супруга Смольянинова Мельникова перестала скрывать нового возлюбленного

Дарья Мельникова показала нового избранника, с которым у нее завязались отношения после развода с Артуром Смольяниновым.
Издание KP.RU сообщает, что пару могли наблюдать присутствующие в российской столице на премьере сериала, где Мельниковой досталась роль главного персонажа.
Избранник Анастасии - 33-летний актер Роман Набатов.
По имеющимся данным, Мельникова и Набатов состоят в отношениях уже несколько месяцев. Этим летом они успели вместе съездить в Питер.
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