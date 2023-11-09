Мишу Марвина развели на огромные деньги

О неприятном инциденте в жизни Миши Марвина сообщает издание «Известия».

Исполнитель наткнулся на объявление об аренде столичной квартиры за 170 000 российских рублей в месяц на специализированном сайте.

После с Марвином связался агент Георгий, а на следующий день риелтор Егор, предложив посмотреть объект.

При осмотре жилплощади был ее владелец и его мать. Марвин хотел заключить договор, но риелтор объяснил, что такие вопросы решаются только через него.

После он попросил у знаменитости комиссию за показ площади в 85 000 российских рублей и оплату аренды за 2 месяца сразу.

Марвин, находившийся на тот момент на территории Турции, согласился внести деньги за просмотр и 1 месяц, пообещав остальное перевести, как только вернется в столицу.

После прибытия в Москву Марвин не видел больше владельца квартиры, хотя риелтор божился, что устроит встречу.

Певцу пришлось обратиться к стражам порядка. Сумма ущерба - 255 000 рублей. По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.