Олешко сообщил о полученной контузии на съемках

Александр Олешка прибыл накануне в кинотеатр «Октябрь» Москвы на премьеру картины «Легенда о самбо».

В рамках показа он пообщался с представителями СМИ, заявив, что съемочная площадка - зона повышенной опасности.

Олешко рассказал, что снимался в сериале, где "взорвался автомобиль".

Оказалось, пиротехники перестаралась, заложив в авто слишком много взрывчатых веществ, из-за чего взрыв оказался огромной мощности.

В результате Александр едва не отдал Богу душу, но отделался контузией.