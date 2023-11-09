Олешко сообщил о полученной контузии на съемках

Александр Олешка прибыл накануне в кинотеатр «Октябрь» Москвы на премьеру картины «Легенда о самбо».
В рамках показа он пообщался с представителями СМИ, заявив, что съемочная площадка - зона повышенной опасности.
Олешко рассказал, что снимался в сериале, где "взорвался автомобиль".
Оказалось, пиротехники перестаралась, заложив в авто слишком много взрывчатых веществ, из-за чего взрыв оказался огромной мощности.
В результате Александр едва не отдал Богу душу, но отделался контузией.
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