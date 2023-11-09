Олешко сообщил о полученной контузии на съемках

18:29 2023-11-09
Олешко сообщил о полученной контузии на съемках

Актер Александр Олешко пожаловался, что чудом остался в живых на съемочной площадке одного из проектов. Он получил настоящую контузию.

Александр Олешка прибыл накануне в кинотеатр «Октябрь» Москвы на премьеру картины «Легенда о самбо».

В рамках показа он пообщался с представителями СМИ, заявив, что съемочная площадка - зона повышенной опасности.

Олешко рассказал, что снимался в сериале, где "взорвался автомобиль".

Оказалось, пиротехники перестаралась, заложив в авто слишком много взрывчатых веществ, из-за чего взрыв оказался огромной мощности.

В результате Александр едва не отдал Богу душу, но отделался контузией.

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