Ученые рассказали о вирусах, которые к 2050 году будут приводить к смерти в 12 раз чаще

19:21 2023-11-09
Ученые рассказали о вирусах, которые к 2050 году будут приводить к смерти в 12 раз чаще

Американские ученые пришли к выводу, что к 2050 году зоонозные виды вирусов станут более смертоносными, чем сейчас, и будут в 12 раз чаще вызвать смертельные исходы среди людей.

Slide 1

Зоонозными называют такие инфекции, возбудители которых переходят к человеку от животных.

Серьезное изменение климата, связанное с глобальным потеплением, а также вырубка лесов вынуждают животных уходить ближе к людским поселениям.

От этого чаще выявляются случаи заражения опасными болезнями, соответственно увеличивается показатель смертности.

Ученые провели исследование более 3000 зоонозных вспышек и эпидемий, начиная с 1963 по 2019 годы.

Рассматривались при этом пять разновидностей вирусов: вирусов Эбола и Марбург, SARS-CoV-1, Нипах (приводит к энцефалиту) и Мачупо, провоцирующего боливийскую геморрагическую лихорадку.

По итогам проведенного анализа, было установлено: за последние 6 десятков лет количество выявленных эпидемий каждый год росло примерно на 4,98%.

Как сообщает ВОЗ, в настоящий момент обнаружено свыше 200 зоонозных заболеваний.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
22:16

Наталья Гончарова

Соколовский сообщил, что блат на Фабрике звезд был

Соколовский сообщил, что блат на Фабрике звезд был

Вышедший в финал "Фабрики звезд 7" Влад Соколовский рассказал о блате на проекте в рамках шоу "Фабрика с Яной Чу".
Наталья Гончарова
21:48

Наталья Гончарова

Дуэйн Джонсон сообщил, что ему предлагали выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Америки

Дуэйн Джонсон сообщил, что ему предлагали выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Америки

В рамках подкаста "What Now?.." Дуэйн Джонсон рассказал, что ему поступило предложение баллотироваться на пост президента США.
Эльза Ли
21:13

Эльза Ли

Защитить кожаную обувь от влаги: как действовать, чтобы увеличить срок ее службы

Защитить кожаную обувь от влаги: как действовать, чтобы увеличить срок ее службы

Чтобы кожа на обуви прослужила дольше, нужно правильно наносить влагозащитные составы.
Эльза Ли
21:09

Эльза Ли

Вон из стиральной машины: как искоренить кошачью привычку сидеть внутри бытовой техники

Вон из стиральной машины: как искоренить кошачью привычку сидеть внутри бытовой техники

Котик сидит в стиральной машине потому что следует дикому инстинкту искать укрытие в дуплах.
Эльза Ли
21:05

Эльза Ли

Уникальный камень аметрин: что у него общего с цитрином и аметистом

Уникальный камень аметрин: что у него общего с цитрином и аметистом

Камень аметрин из-за своего цвета и схожести с аметистом и цитрином, получил свое оригинальное название.
Эльза Ли
20:58

Эльза Ли

Тревожные звоночки профессионального выгорания: как распознать, что вы в зоне риска

Тревожные звоночки профессионального выгорания: как распознать, что вы в зоне риска

Перегруженность работой может привести к профессиональному выгоранию, и тут важно своевременно заметить тревожные симптомы.
Эльза Ли
20:54

Эльза Ли

Кошки тоже могут заедать стресс: разбираемся в причинах такого поведения питомца

Кошки тоже могут заедать стресс: разбираемся в причинах такого поведения питомца

Если сытая кошка просит еду, это может свидетельствовать, что у нее сильный стресс.
article_image 22:16

Действенные способы выращивания роз

Чтобы розы хорошо росли и образовывали красивые цветы, следует придерживаться некоторых интересных лайфхаков.

article_image 22:14

Получить рассаду томатов можно не только благодаря использованию покупных семян

Существуют и другие, оригинальные, но не менее надежные способы, об одном из которых мы и расскажем сегодня.

article_image 22:12

Вишневые деревья ценятся многими дачниками за их красоту, компактность и, конечно же, урожайность

Напомним: цель проведения обрезки заключается в формировании красивой округлой кроны, а также в продлении жизни дерева и, в том числе, его плодоношения.