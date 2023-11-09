Лещенко сообщил, как прошел день рождения Пахмутовой

9 ноября свое 94-летие отмечает Александра Пахмутова, но уже без мужа.

Вместе с Николаем Добронравовым она прожила 67 лет, а в сентябре текущего года его не стало.

Лев Лещенко стал одним из первых, кто публично принес имениннице свои поздравления, пожелав ей не терять силы духа и продолжать заниматься творчеством.

Исполнитель отметил, что Александра Николаевна держится молодцом, а, когда он ее навещал, играла на рояле свои хиты, а все гости пели.