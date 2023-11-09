Египетских пирамид больше, чем мы думаем: что еще мы не знаем об усыпальницах фараонов

Утверждение, что строили их рабы, не более чем вымысел. Рабочие добровольно шли на стройку, и им платили жалование.

Пирамид всего больше ста, но известностью обладают только некоторые. Все пирамиды сосредоточены примерно в одном месте.

Масса самой впечатляющей пирамиды Хеопса составляет 5 миллионов тонн. Высота пирамид может варьироваться у разных ученых за счет того, что с каждым годом она уменьшается по естественным причинам.