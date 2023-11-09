Кошки тоже могут заедать стресс: разбираемся в причинах такого поведения питомца

Если животное получает мало внимания хозяина, оно может попытаться привлечь его внимание, выпрашивая еду. Также ведут себя котики в стрессовой ситуации.

Если у вас не один питомец, а два и более, котик может просто подражать собратьям, съедая больше положенного. Выход: попробовать их кормить по отдельности.

Желание постоянно есть может быть обусловлено опытом голода кошки, если вы взяли котенка с улицы. Просто кормите его 4-5 раз в день, чтобы страх голода прошел.