Тревожные звоночки профессионального выгорания: как распознать, что вы в зоне риска

ВОЗ выделяет три основных критерия, по которым можно определить, что вы выгорели или близки к этому. Первое, это потеря мотивации в работе и личных делах, и чувство физического истощения.
На втором месте стоит внезапно возникшее негативное восприятие работы и жизни в целом. Вы начинаете психологически саботировать выполнение профессиональных обязанностей.
И третьим показателем будет снижение работоспособности. При выгорании организм включает не режим достижений, а выживания.
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