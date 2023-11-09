Тревожные звоночки профессионального выгорания: как распознать, что вы в зоне риска

ВОЗ выделяет три основных критерия, по которым можно определить, что вы выгорели или близки к этому. Первое, это потеря мотивации в работе и личных делах, и чувство физического истощения.

На втором месте стоит внезапно возникшее негативное восприятие работы и жизни в целом. Вы начинаете психологически саботировать выполнение профессиональных обязанностей.

И третьим показателем будет снижение работоспособности. При выгорании организм включает не режим достижений, а выживания.