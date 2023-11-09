Дуэйн Джонсон сообщил, что ему предлагали выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Америки

Актер Дуэйн Джонсон утверждает, что в конце прошлого года к нему пришли представители партий, призвав баллотироваться, поинтересовавшись, может ли он это сделать.
Известно, что эти люди провели опрос среди американцев относительно артиста, заверив, что у него были бы все шансы стать главой государства.
Согласно результатам исследования, проведенного в 2021 году, 46% американцев поддержали бы кампанию Джонсона на пост президента.
Сам актёр заявил, что не ставил себе цель стать политиком.
Кроме того, Джонсон любит проводить время с семьёй и намерен большую часть своей жизни уделять родным.
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