Дуэйн Джонсон сообщил, что ему предлагали выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Америки

Актер Дуэйн Джонсон утверждает, что в конце прошлого года к нему пришли представители партий, призвав баллотироваться, поинтересовавшись, может ли он это сделать.

Известно, что эти люди провели опрос среди американцев относительно артиста, заверив, что у него были бы все шансы стать главой государства.

Согласно результатам исследования, проведенного в 2021 году, 46% американцев поддержали бы кампанию Джонсона на пост президента.

Сам актёр заявил, что не ставил себе цель стать политиком.

Кроме того, Джонсон любит проводить время с семьёй и намерен большую часть своей жизни уделять родным.