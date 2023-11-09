29-летняя подруга Неймара Луана Андраде скончалась во время липосакции коленей

Известно, что не стало Луаны Андраде во время проведения рядовой косметической операции по выкачиванию жира из колена.
В понедельник знаменитость обратилась в частную клинику в родном Сан-Паулу, где ей делал липосакцию хирург при сопровождении анестезиолога.
Во время процедуры у пациентки остановилось сердце. Оперативное вмешательство тут же прекратили.
Проведенное обследование показало, что у Андраде был обширный тромбоз. Реанимация не дала результатов.
В свидетельстве о смерти отмечено, что умерла она от тромбоэмболии легочной артерии.
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