29-летняя подруга Неймара Луана Андраде скончалась во время липосакции коленей

Известно, что не стало Луаны Андраде во время проведения рядовой косметической операции по выкачиванию жира из колена.

В понедельник знаменитость обратилась в частную клинику в родном Сан-Паулу, где ей делал липосакцию хирург при сопровождении анестезиолога.

Во время процедуры у пациентки остановилось сердце. Оперативное вмешательство тут же прекратили.

Проведенное обследование показало, что у Андраде был обширный тромбоз. Реанимация не дала результатов.

В свидетельстве о смерти отмечено, что умерла она от тромбоэмболии легочной артерии.