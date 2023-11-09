Картошка и зубная паста отчистят украшения и приборы из серебра

Для этого можно воспользоваться дешевыми, а иногда и бесплатными средствами, например, картофельным отваром.

После варки картофеля нужно оставить воду, положить в нее немного пищевой фольги и серебряные изделия.

После этого предметы останется только промыть под проточной водой и вытереть насухо. Данный способ подходит для украшений без драгоценных камней.

Можно использовать самую дешевую зубную пасту, распределив его по поверхности серебряного изделия.

Предмет обрабатывают губкой, смывают средство и полируют предмет тряпкой, смоченной в столовом уксусе.