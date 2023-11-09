Чем полить огород в ноябре, чтобы в следующем году получить богатый урожай

Для этого нужно провести обработку почвы специальным препаратом. Лучше всего подходит калимагнезия.
Это средство укрепляет иммунитет растений, усиливает их защиту от вредителей и заболеваний, устойчивость к низким температурам.
Калимагнезия способствует активному развитию растений, помогает вырастить плоды с хорошими вкусовыми качествами.
Такие свойства препарата связаны с наличием в его составе магния, калия и серы, необходимых огородным культурам.
Для обработки огорода нужно развести 20 г калимагнезии в 10 л воды и полить грядки, где будут посажены растения.