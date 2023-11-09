Чем полить огород в ноябре, чтобы в следующем году получить богатый урожай

23:14 2023-11-09
Чем полить огород в ноябре, чтобы в следующем году получить богатый урожай

Повысить шансы на хороший урожай огородных культур в следующем сезоне можно еще в ноябре.

Для этого нужно провести обработку почвы специальным препаратом. Лучше всего подходит калимагнезия.

Это средство укрепляет иммунитет растений, усиливает их защиту от вредителей и заболеваний, устойчивость к низким температурам.

Калимагнезия способствует активному развитию растений, помогает вырастить плоды с хорошими вкусовыми качествами.

Такие свойства препарата связаны с наличием в его составе магния, калия и серы, необходимых огородным культурам.

Для обработки огорода нужно развести 20 г калимагнезии в 10 л воды и полить грядки, где будут посажены растения. 

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