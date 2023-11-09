Зачем в фарш для котлет добавляют водку: новый рецепт привычного блюда

Такая добавка делает свиной или говяжий фарш нежным и воздушным, котлеты из него получаются пышными.

При добавлении водки в фарш по-прежнему нужно класть размоченный хлеб, а без яиц можно обойтись.

Не стоит лить алкогольные напитки в куриный фарш. Он достаточно сухой, а в сочетании с водкой полностью лишится сочности.

Чтобы приготовить котлеты на водке, нужно прокрутить мясо через мясорубку вместе с луком, добавить размоченный батон и 20-30 г водки на килограмм смеси.

Можно вливать в фарш и другое спиртное, например, коньяк. Алкоголь добавляют также в домашние колбасы.