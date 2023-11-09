Как использовать мешок-сетку для овощей дома и на даче

Материал можно использовать в качестве дренажа для комнатных цветов. Это поможет ускорить их рост и предотвратить болезни.

Сетка поможет отстирать белые носки. Для этого не придется использовать пятновыводитель и подолгу тереть ткань.

Нужно завернуть мыло в сетку, зафиксировать при помощи резинки. Получится щетка, которая вернет белизну носкам.

Она также поможет удалить пятна пота с футболок в области подмышек, загрязнения с воротников рубашек.

В сетку можно положить мягкую мочалку и использовать эту конструкцию для очистки предметов, которые нельзя тереть жесткими щетками.