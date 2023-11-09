ТОП-5 растений, которые надолго избавят огород от тли

Бороться с вредителем можно без химических препаратов. Для этого достаточно высадить на участке определенные растения.

Некоторые из них отпугивают тлю, заставляют ее искать более благоприятное место для жизни и размножения.

Тля не селится на грядках, где растут чеснок или лук, горчица или мята, а также базилик. Вредитель не выносит аромат этих растений.

Существует также растительность с обратным эффектом. Посадив ее на участке, легко привлечь туда тлю.

К этим растениям относятся петуния и настурция, привлекают этих вредителей бобы, черемуха и калина.