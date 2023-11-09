Полотенца оказались одной из самых опасных вещей в квартирах

Для вредоносных микроорганизмов в таких вещах созданы идеальные условия, благодаря повышенной влажности.

Кухонные продукты могут содержать бактерии, которые присутствуют в сырых овощах, мясе и других продуктах.

Это сальмонеллы, кишечная палочка и многие другие микроорганизмы, оставшиеся на полотенце, которым хозяйка вытирала руки.

На банных полотенцах легко скапливаются вирусы, когда кто-то в семье болеет. Даже после сушки эти предметы остаются опасными.

Чтобы уничтожить вредоносные бактерии, необходимо стирать полотенца в горячей воде с обеззараживающими средствами.