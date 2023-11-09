Почему рядом с помидорами нужно посадить базилик: простой способ увеличить урожай

Если рядом с помидорами посадить базилик, можно добиться разу нескольких полезных эффектов.

Такая зелень способствует улучшению вкуса плодов и отпугивает от помидоров насекомых-вредителей.

Томаты содержат сапонин – вещество, которое благотворно действует на ближайшие растения и ускоряет их развитие.

Помидорам и базилику необходим одинаковый уход, это значительно упрощает проведение работ в огороде.

Посадка этих растений рядом актуальная и для теплиц, и для открытого грунта. Грядки необходимо своевременно пропалывать и рыхлить.