Почему рядом с помидорами нужно посадить базилик: простой способ увеличить урожай

Если рядом с помидорами посадить базилик, можно добиться разу нескольких полезных эффектов.
Такая зелень способствует улучшению вкуса плодов и отпугивает от помидоров насекомых-вредителей.
Томаты содержат сапонин – вещество, которое благотворно действует на ближайшие растения и ускоряет их развитие.
Помидорам и базилику необходим одинаковый уход, это значительно упрощает проведение работ в огороде.
Посадка этих растений рядом актуальная и для теплиц, и для открытого грунта. Грядки необходимо своевременно пропалывать и рыхлить.