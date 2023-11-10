Как приготовить намазку для бутербродов из замороженного кефира

После хранения в морозилке кефир превращается в основу сразу для нескольких вкусных и необычных блюд.

Из 1 литра кисломолочного продукта можно приготовить около 400 г творога. Для этого пакет кефира должен замораживаться не менее суток.

Затем его нужно достать и слить всю имеющуюся жидкость. Получится творожок, который можно подсолить или подсластить.

Стекшую сыворотку не стоит выливать. Она пригодится для приготовления окрошки или блинов.

Получившийся творог можно подать с оладьями или сделать из него начинку для блинчиков. Если добавить в него зелень и соленую рыбу, получится вкусная намазка для бутербродов.