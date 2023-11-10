Что произойдет, если всегда закрывать дверцу стиральной машины

00:10 2023-11-10
Что произойдет, если всегда закрывать дверцу стиральной машины

Дверцу стиральной машины необходимо периодически оставлять открытой. После стирки в барабане всегда остается вода.

В таких условиях на стенках прибора быстро размножается плесень, из стиралки появляется резкий запах.

Чтобы этого не произошло, дверца неработающего прибора должна быть открыта для нормальной циркуляции воздуха.

Закрывать дверцу необходимо, если в доме есть маленькие дети. Они могут залазить в барабан, а это очень опасно.

Нередко ребенок использует саму дверцу в качестве турника или качелей. В этом случае высока вероятность поломки машины.

Еще одна причина держать люк стиральной машины закрытым - наличие в квартире домашних питомцев.

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