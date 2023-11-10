Марганцовка поможет защитить все огородные растения от болезней

Для обработки растений прекрасно подходит марганцовка. Она помогает предотвратить серую гниль малины клубники.

До цветения растений необходимо растворить в 10 л воды 2 чайные ложки марганцовки и обработать кусты.

Повторное опрыскивание огородных культур потребуется, когда на растениях начнут формироваться ягоды.

Марганцовку можно использовать и для картофеля. Для этого потребуется раствор 10 г вещества в 10 л воды с добавлением 1 г медного купороса.

Полученный составом необходимо обработать посадочный материал, подержав его в жидкости 30 минут.