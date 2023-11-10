Как приготовить вкусную свеклу в микроволновке за 15 минут

Можно попробовать запекать корнеплод или готовить его в мультиварке, но есть более простой и быстрый способ.

Если положить свеклу в духовой шкаф, ее вкус несколько изменится, это может повлиять на вкусовые качества салата.

Для приготовления свеклы в микроволновой печи нужно положить корнеплоды в рукав для запекания и завязать его.

В материале следует сделать несколько отверстий при помощи зубочистки, а затем положить в микроволновку.

В зависимости от размеров овоща, приготовление займет 10-20 минут. Мощность работы устройства должна быть максимальной.